В Италии назвали ошибкой возвращение Миранчука в «Аталанту»

Итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки заявил, что возвращение Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту» является ошибкой, передает «РБ Спорт».

«Возвращение Миранчука в «Аталанту» — большая ошибка. Ему будет очень сложно бороться за место в составе. Он не выделяется на фоне остальных игроков этой команды», — сказал Франки.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». По словам агента футболиста Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах.

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