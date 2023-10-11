Звезда сборной Камеруна и «Баварии» не сыграет с Россией

Футболист сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг, выступающий за мюнхенскую «Баварию», не сыграет в товарищеском матче против национальной команды России, передает РИА Новости.

«Шупо-Мотинг травмирован и не находятся в расположении команды. Остальные 23 футболиста в порядке», — заявили в камерунской сборной.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее камерунец Гаэль Ондуа заявил, что из уважения не будет праздновать гол в ворота России.