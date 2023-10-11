Стало известно, продолжит ли Абаскаль работать в «Спартаке»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль останется работать в команде, передает «РБ Спорт».

«Какой кредит доверия Абаскалю? Большой. Гильермо продолжает работать. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать», — сказал Малышев.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», имея в активе 27 очков. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21). Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит» (20).

Ранее Александр Мостовой заявил, что у Абаскаля не было цели привести «Спартак» к чемпионству.