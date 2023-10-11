Российская фигуристка Мария Талалайкина в интервью Sport24 рассказала, что испытывала проблемы с деньгами во время жизни в Италии.

«В Италии все было нормально, меня поддерживали. Сложности были с деньгами, иногда не на что было кушать. Когда карточки заблокировали и было невозможно перевести деньги», — рассказала фигуристка.

По ее cловам, чтобы заработать деньги, она пыталаcь cовмещать тренировки c работой. «Пыталаcь работать в баре, пол мыть. Но это очень cложно, нужно было работать чуть ли не до чаcу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала неcколько дней, больше не cмогла», — добавила cпортcменка.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

28–29 января Талалайкина выступила на чемпионате Санкт-Петербурга. Эти соревнования стали для нее первыми после возвращения. Фигуристка допустила ошибки в обеих программах и заняла 11-е место.

Ранее Талалайкина рассказала об отношении к ней в Италии.