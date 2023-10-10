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Девушка-боец UFC показала татуировку на талии

Девушка-боец UFC Шевченко опубликовала фото татуировки на талии

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Jasen Vinlove/USA TODAY SPORTS

Киргизская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке на талии Шевченко можно увидеть татуировку с изображением пистолета и магазин с патронами.

17 сентября Шевченко провела поединок против Алексы Грассо. Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

До этого поединка 35-летняя Шевченко в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) одержала 23 победы при четырех поражениях. Ей принадлежит рекорд по количеству защит титула UFC женщиной — семь раз она сохраняла чемпионский пояс за собой. 29-летняя представительница Мексики одержала 16 побед и потерпела три поражения.

Ранее российская фигуристка выложила фото в коротком платье с открытыми плечами.

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