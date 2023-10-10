УЕФА подтвердил отмену решения по допуску юношеских сборных России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердили отмену решения по допуску юношеских сборных России на международные турниры, передает РИА Новости.

«Вопрос был снят с повестки дня исполкома. Не удалось найти технического решения, позволяющего российским сборным выступать в соревнованиях», — заявили в УЕФА.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Последним официальным матчем, который провела национальная команда России, была встреча с Хорватией осенью 2021 года. Тогда россияне проиграли со счетом 0:1.

Ранее Валерий Карпин не исключил возвращения сборной России на турниры в ближайшее время.