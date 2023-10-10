Шалимов предложил перейти к решительным действиям после повторного бана УЕФА

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов в интервью «Чемпионату» заявил, что после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отозвать допуск российских юниорских сборных U-17 до отборочных турниров Евро-2024, РФС должен задуматься об уходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

По его мнению, работу по данному вопросу надо возобновить.

«Я не знаю, зачем УЕФА это вообще делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Надо делать серьезные шаги по переходу в Азию, шансов на Европу нет вообще», — заявил Шалимов.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее Валерий Карпин не исключил возвращения сборной России на турниры в ближайшее время.