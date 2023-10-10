Карпин не исключил возвращения сборной России на турниры в ближайшее время

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что национальная сборная может в самое ближайшее время вернуться на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, вполне возможно, что он будет оставаться тренером сборной к этому моменту.

«Чеферин сказал, что до конца СВО допущены не будем? Ну, а если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят», — заявил Карпин.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил УЕФА с аморфной медузой.