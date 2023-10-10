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Азар объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Челси» и «Реала» Эден Азар завершил карьеру футболиста в 32 года

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Global Look Press

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар объявил в своих социальных сетях о завершении профессиональной карьеры.

«Нужно прислушаться к себе и остановиться в нужный момент. После 16 лет и более чем семисот сыгранных матчей принял решение об уходе из футбола. Смог реализовать свою мечту, играл и получал удовольствие на многих аренах мира. За время карьеры познакомился со многими удивительными людьми на поле и за его пределами. Спасибо всем большое. Настало время наслаждаться временем с близкими людьми и получать новые впечатления. Скоро увидимся за пределами поля», — написал Азар.

3 июня стало известно, что бельгиец расторг контракт с мадридским клубом по взаимному согласию сторон. Соглашение игрока со «сливочными» было рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. 32-летний полузащитник выступал за «Реал» с сезона-2019/2020.

Ранее на Украине заявили, что в России играют договорные матчи.

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