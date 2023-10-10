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На Украине заявили, что в России играют договорные матчи

Чиновник УАФ Баранка заявил, что в России играют договорные матчи

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Claudia Greco/Reuters

Глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка в интервью «Трибуне» заявил, что многие футболисты уезжают из стран в Россию, где принимают участие в договорных матчах.

По его словам, в 2022 году благодаря его работе выявлено более тысячи договорных матчей во всем мире.

«В данный момент договорные матчи в Украине — это нечто, о чем мы больше не боимся говорить, это главное изменение. Потому что в других странах они происходят, но все почему-то молчат. В прошлом году по моему опыту мы определили более тысячи игр, которые по всем признакам носили договорной характер. Значительная часть игроков уезжают из Украины в Россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, тишина», — заявил Баранка.

24 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о манипулировании результатами спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на борьбу с договорными матчами. Теперь cпортивные федерации cмогут получать информацию о заключенных пари лицами, которым запрещено учаcтвовать в азартных играх в букмекерcких конторах и тотализаторах: cпортcменами, тренерами, cудьями и cпортивными агентами.

Ранее экс-судья Сергей Лапочкин поддержал главу РПЛ Александра Алаева, раскритиковавшего экспертную комиссию РФС.

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