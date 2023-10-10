Экс-вратарь «Челси» отбил 62 броска в хоккейном матче

Бывший голкипер лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех был признан лучшим игроком хоккейного матча чемпионата Великобритании «Оксфорд» — «Стретэм». Об этом сообщает пресс-служба «Оксфорда» в социальных сетях.

По ходу игры чешский голкипер отразил 62 из 64 бросков и помог своей команде одержать победу с минимальным счетом 3:2.

Чех подписал профессиональный контракт с «Оксфордом» летом текущего года. Этот клуб в хоккейной карьере бывшего футбольного вратаря стал третьим: ранее Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

Футбольную карьеру Чех завершил в 2019 году. Большую часть профессиональной карьеры голкипер провел в «Челси». В этом клубе ему удалось четырежды выиграть чемпионат Англии, столько же раз поднять над головой Кубок Англии, выиграть по два Суперкубка Англии и Кубка английской лиги. В 2012 году Чех стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а годом спустя выиграл Лигу Европы УЕФА.

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