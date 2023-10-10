Экс-администратор «Спартака»: красно-белые не заслуживали ничью с ЦСКА

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что красно-белые безобразно играли в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Слова Хаджи передает «Спорт-Экспресс».

«По игре «Спартак» ничью не заслуживал. Безобразно «Спартак» играл! Особенно в защитной линии. Я не знаю, как так можно играть в футбол. Сначала «Спартака» просто не было видно на поле. Не поймешь, в чем дело. Вроде все умеют играть. До этого показывали хорошую игру», — сказал Хаджи.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

После 11 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. 22 октября красно-белые встретятся с «Пари НН».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

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