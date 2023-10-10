Футбольный агент: Абаскаль оказался пустышкой и популистом

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу на YouTube «Это футбол, брат!» раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Дает хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока все держится за счет хороших игроков. Все так же, как и было прошлой осенью», – сказал Гурцкая.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее российский тренер заявил, что хочет, чтобы Валерий Карпин возглавил «Спартак».