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Легендарный участник Токио-2020: Москва — один из лучших городов, что я посещал в своей жизни

Скейтбордист Оберхольцер восхитился доброжелательностью россиян к иностранцам

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Lan Hongguang/Global Look Press

Известный скейтбордист Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» заявил, что остался в восторге от посещения Москвы и общения с россиянами.

«Я сейчас в Риме, и никто даже не смотрит на меня (смеется). У них постоянно много туристов, а в Москве в последнее время, видимо, было не так уж много. Для меня было очень необычно оказаться среди людей, которые искренне проявляют интерес к иностранцам.

Россияне — очень доброжелательные, хорошо образованные люди, которые действительно хотят пообщаться с тобой и готовы остановиться на улицах, чтобы поприветствовать себя. Большинство россиян из тех, с кем я общался, были очень счастливы и горды. Это очень развитое общество.

Я принимал участие в турнире Grand Skate Tour, который проходил в Парке Горького, где было очень чисто и красиво.

Я бы назвал Москву одним из лучших городов, где я когда-либо бывал в своей жизни, — а я посетил уже 50 стран! Он очень безопасный, чистый, удобный, с хорошей едой, никакого криминала. Это был сюрприз!» — сказал Оберхольцер.

Скейтбордист принял участие в московском турнире Grand Skate Tour в сентябре 2023 года. Вместе с Оберхольцером эти соревнования посетили около 200 иностранцев из 41 страны, включая США и европейские государства.

Ранее легендарный олимпиец заявил, что «американцам промыли мозги», а он чувствовал себя в Москве «абсолютно безопасно».

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