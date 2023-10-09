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Легендарный олимпиец: когда россияне вернутся на международные турниры, мы будем счастливы

Скейтбордист Оберхольцер: мы будем счастливы россиянам на международных турнирах

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Yutaka/Yutaka/AFLO/Global Look Press

Известный скейтбордист Даллас Оберхольцер, который в 46 лет принял участие в Олимпийских играх в Токио и готовится выступить в Париже-2024, в интервью «Газете.Ru» рассказал, что международное сообщество с нетерпением ждет возвращения российских скейтбордистов на мировые соревнования.

«Я понимаю, что это неприятно, — быть исключенным из общего движения. Я сам из ЮАР, и во времена апартеида на нас были наложены санкции (ограничения длились 30 лет. — «Газета.Ru»). Я как молодой парень не мог понять: «Кто так решил?». От меня ничего не зависело, и это не самое хорошее чувство.

Когда россияне вернутся на международный уровень, никакой проблемы не будет. Люди будут счастливы снова видеть российских скейтбордистов. Никакой враждебности в скейт-парках нет. В культуре скейтбординга не заложено стремления исключить кого-то», — сказал Оберхольцер.

В сентябре 2023 года Международная федерация скейтбординга (World Skate) приняла решение допустить россиян до мировых турниров в нейтральном статусе. Однако российские скейтбордисты уже пропустили большую часть отборочных турниров на Олимпийские игры в Париже — 2024 и не смогут принять участия в данных соревнованиях.

Ранее посол World Skate заявил, что не верит в допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

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