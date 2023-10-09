Легенда ЦСКА ответил на вопрос о завершении кризиса в «Зените»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что несмотря на победу петербургского «Зенита» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», нельзя говорить о преодолении кризиса.

По его словам, сине-бело-голубым предстоит проделать много работы, чтобы сократить отставание от «Краснодара» в турнирной таблице.

«Про преодоление кризиса «Зениту» еще рано говорить, несмотря на две победы подряд. Они будут продолжать пропускать. У них в обороне еще не отлажены связи, Семаку предстоит еще большой объем работы проделать в этом аспекте», — заявил Пономарев.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков. Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

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