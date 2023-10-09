В Forbes объяснили, почему Овечкин лидирует в списке высокооплачиваемых игроков НХЛ

Издание Forbes объяснило, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оказался на первом месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/24.

«Овечкин будет заниматься крупным лицензионным бизнесом. Он зарегистрировал торговую марку «The Gr8 Chase». Спонсорами Овечкина являются Nike, Hublot и российская букмекерская компания», — говорится в статье.

Также отмечается, что имя Овечкина украсит строящуюся в Москве хоккейную академию.

Как утверждает издание, россиянин в предстоящем сезоне заработает €17,5 млн: 12,5 млн россиянин получит по контракту и еще 5 млн заработает за пределами льда. Столько же в общей сумме получит нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (16,5 млн по контракту, 1 млн — спонсорские).

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее клуб НХЛ выставил россиянина на драфт отказов спустя день после подписания контракта.