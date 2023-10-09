Экс-тренер «Спартака» заявил, что «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что оценить перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на уверенное лидерство в турнирной таблице, пока сложно.

По его мнению, игра 11-го тура РПЛ против «Ростова», завершившаяся победой «быков» со счетом 3:2, придаст уверенность футболистам в борьбе за медали высшей пробы/

»«Краснодар» поймал игру, хотя с «Ростовом» первый тайм остался за дончанами. Но, проигрывая 0:2, краснодарцы смогли проявить характер, переломить игру и забрать три очка. После таких матчей появляется уверенность, у «Краснодара» есть шансы побороться за чемпионство. Запас очков у них приличный, сложно сказать, пойдет ли им на пользу международная пауза. Посмотрим, как завершится этот календарный год, как подойдет команда к зимней паузе, от этого и будет зависеть борьба за чемпионство», — заявил Гладилин.

После 11 туров в активе краснодарской команды 27 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от ближайшего преследователя в лице самарских «Крыльев Советов» составляет шесть очков.

Действующий чемпион России по футболу — петербургский «Зенит» — на данный момент занимает третью строчку, набрав 20 очков.

Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Краснодар» пока не является претендентом на чемпионство.