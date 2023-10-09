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Российский хоккеист стал самым высокооплачиваемым в НХЛ по версии Forbes

Овечкин стал первым в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги в сезоне-2023/24 по версии Forbes.

Как утверждает издание, россиянин в предстоящем сезоне заработает €17,5 млн: 12,5 млн россиянин получит по контракту и еще 5 млн заработает за пределами льда. Столько же в общей сумме получит нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (16,5 млн по контракту, 1 млн — спонсорские). Тройку самых высокооплачиваемых игроков лиги замыкает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11 млн + 5 млн). Пятое место досталось еще одному россиянину — Кириллу Капризову из «Миннесоты» (12,5 млн + 0,5 млн).

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее хоккеист «Тампы» заявил, что глава НХЛ Беттмэн не прогибается под Овечкиным.

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