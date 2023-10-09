Хоккеист НХЛ объяснил, почему лига не выгнала российских игроков

Защитник «Тампа-Бэй Лайтинг» Михаил Сергачев в интервью на YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» объяснил, почему руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после событий февраля 2022 года не стало избавляться от российских игроков.

«Как только появляются большие деньги, политика начинает отходить в сторону? Наверное, так и есть, потому что в НХЛ съезжается очень много талантов, не только из России. Это большой бизнес, им было невыгодно выгонять русских хоккеистов. 10 россиян сейчас точно в топ-50 игроков лиги. Вот выгонишь из «Тампы» меня, Кучерова и Василевского, то есть костяк команды, кто играть-то будет?» — сказал Сергачев.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист попал в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ.