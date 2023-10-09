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Тренер Шалимов: до зимы не надо убирать Абаскаля, иначе они уйдут в бардак

Тренер Шалимов считает бессмысленным увольнение Абаскаля в паузу на игры сборных

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Игорь Шалимов признался, что не видит сейчас смысла в увольнении наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Придет человек, который тоже захочет контракт на три с половиной года, с такой же неустойкой и зарплатой. Потом он посмотрит на состав и скажет, что ему нужно миллионов двадцать, потихоньку убирать этих и брать других, и тогда они уйдут в бардак.

Мне кажется, им сейчас нужно до зимней паузы ничего трогать. Сейчас я не вижу никакого смысла убирать Абаскаля», — сказал Шалимов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Голами отметились Милан Гаич (дубль), Квинси Промес и Хесус Медина. Красно-белые дважды отыгрывались по ходу встречи.

Ранее экс-советник Федуна выразил надежду, что Абаскаль уйдет из «Спартака» ради будущего команды.

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Футбол. Чемпионат России
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