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Тренер ЦСКА объяснил, почему Медина не праздновал гол в ворота команды

Тренер ЦСКА Федотов о Медине: он тепло поприветствовал всю нашу скамейку

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил отсутствие бурного празднования гола полузащитником «Спартака» Хесусом Мединой в ворота своей бывшей команды. Его слова передает Sport24.

«Хесус тепло поприветствовал всю нашу скамейку. Мы были вместе целый сезон и многое делали для прогресса футболистов. Нормальное отношение Медины — ответная реакция, на мой взгляд. В «Спартаке» у него приличная игровая практика, он играл весь матч», — сказал Федотов.

8 октября «Спартак» сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Армейцы открыли счет благодаря голу Милана Гаича. Затем Квинси Промес восстановил равновесие. Во втором тайме Гаич оформил дубль, а на 97-й минуте Хесус Медина установил окончательный счет.

10 июля «Спартак» представил Хесуса Медину в качестве игрока команды. Полузащитник взял себе номер 19.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач. Вместе с клубом он выиграл серебряные медали чемпионата России и Кубок страны.

Ранее экс-член РФС заявил, что игрок ЦСКА вышел в концовке и подставил команду.

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