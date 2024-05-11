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Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Богомаз: брянское село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны ВСУ

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Сергей Батурин/РИА Новости

Село Ломаковка, расположенное в Стародубском муниципальном округе Брянской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Частично повреждены четыре домовладения и три хозпостройки», — сообщил глава субъекта.

Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. При этом в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, добавил Богомаз.

Вечером 10 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли брянское село Ломаковка. Впоследствии в населенном пункте были зафиксированы повреждения трех частных домовладений.

До этого Богомаз заявил, что в воздушном пространстве региона были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Их заметили в небе над Трубчевским районом, после чего сработали средства противовоздушной обороны (ПВО) и сбили заданные цели.

Утром 9 мая в Брянской области ликвидировали два дрона ВСУ самолетного типа. Беспилотники были уничтожены в Клинцовском районе.

Ранее в Брянской области при обстреле украинских войск оказалось повреждено административное здание.

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