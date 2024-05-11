Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец вышел голым в подъезд, чтобы отправить собаку на прогулку

Голый мужчина вышел в подъезд дома в Новосибирске и попал на видео

close
100%
«АСТ-54 Black»' class="item-image" >
Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске пожаловались на мужчину, который гулял по подъезду полностью обнаженным. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Эксгибициониста заметили накануне в многоэтажке на улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, голый житель дома решил отправить собаку на самовыгул. Он спустился на первый этаж на лифте и проводил пса до двери, а потом спрятался за углом, ожидая прибытия подъемника.

По словам его соседей, мужчина уже давно своим «асоциальным поведением доставляет неудобство окружающим». В комментариях жительница дома отметила, что случайным свидетелем его последнего дефиле стал ребенок. Теперь жильцы собираются привлечь мужчину к ответственности.

Ранее в Красноярске голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами