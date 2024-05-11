Новосибирец вышел голым в подъезд, чтобы отправить собаку на прогулку

В Новосибирске пожаловались на мужчину, который гулял по подъезду полностью обнаженным. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Эксгибициониста заметили накануне в многоэтажке на улице Дениса Давыдова в Дзержинском районе. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде, голый житель дома решил отправить собаку на самовыгул. Он спустился на первый этаж на лифте и проводил пса до двери, а потом спрятался за углом, ожидая прибытия подъемника.

По словам его соседей, мужчина уже давно своим «асоциальным поведением доставляет неудобство окружающим». В комментариях жительница дома отметила, что случайным свидетелем его последнего дефиле стал ребенок. Теперь жильцы собираются привлечь мужчину к ответственности.

Ранее в Красноярске голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде.