Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша начала фортификационные работы на восточной границе

Премьер Туск: Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

close
100%
Павел Головкин/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала фортификационные работы на границе с Белоруссией. Его слова передает РИА Новости.

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях», — сказал он, добавив, что эта фортификация появится на всей восточной польской границе.

Туск выразил надежду, что Европейский союз подключится к финансированию работ.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется.

В апреле экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные заграждения на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что в Польше намерены создать комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами