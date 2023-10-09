Тренера «Спартака» Абаскаля обвинили в чрезмерном позерстве после игры с ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейским клубом. Его слова приводит RT.

«Не исключаю, что Абаскаля могут и уволить за такую игру. В глаза бросилась его нервозность, то, как он себя вел по ходу матча, словно это все было показательным выступлением. Жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позерство», — заявил Алдонин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне РПЛ красно-белые выиграли бронзовые медали.

Ранее бывший вице-президент «Локомотива» призвал не наказывать Абаскаля публично.