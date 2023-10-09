Защитник «Спартака» объяснил, чего не хватило для победы над ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА заявил, что команда умеет доигрывать матчи до конца, несмотря на счет, а также рассказал, чего не хватило для победы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наверное, не хватило мобильности и активной игры в атаке. Не показалось ли, что ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервирует. Но это не повод терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца, и сыграли вничью», — заявил Денисов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА.