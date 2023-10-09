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«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА

«Спартак» поблагодарил фанатов за поддержку после ничьей с ЦСКА

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» написал обращение к своим болельщикам с благодарностью за поддержку после матча со столичным ЦСКА, который состоялся в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующая запись была опубликована в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Красно-белые, спасибо большое за вашу поддержку сегодня. С первой и до последней минуты», — указано в сообщении пресс-службы.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги, точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее ЦСКА оставил послание «Спартаку» после матча.

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