Российская теннисистка вошла в топ-20 рейтинга WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова вошла в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 22-го места на 16-е.

8 октября Самсонова проиграла финал турнира WTA-1000 в Пекине, уступив второй ракетке мира, польской теннисистке Иге Свентек. В активе россиянки четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема она не пробиралась далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свое положение в рейтинге WTA улучшила еще одна российская теннисистка — Дарья Касаткина, которая поднялась на одну позицию и оказалась на 12-й строчке. Вероника Кудерметова опустилась с 16-го места на 17-е, Екатерина Александрова потеряла две позиции и стала 22-й. 16-летняя Мирра Андреева оказалась на 50-м месте, поднявшись с 60-й строчки.

Возглавляет рейтинг белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась Свентек, а замкнула тройку лучших представительница США Кори Гауфф. Российских спортсменок в топ-10 рейтинга WTA нет.

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