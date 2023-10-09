Экс-игрок «Спартака» остался недоволен накалом эмоций в дерби с ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал за «Краснодар» и петербургский «Зенит», признался, что ему не очень понравился матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где красно-белые сразились со столичным ЦСКА. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«В дерби забить четыре – это какая-то интрига, но мне не очень понравился матч. С одной стороны, забито много голов, но, если анализировать игру, то я удовольствия больше получил от матча «Ростова» с «Краснодаром». Именно по накалу, я бы не сказал, что это дерби», — сказал Деменко.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о переговорах с другими командами.