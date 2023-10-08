Кафельников: я не смотрел матч «Спартак» — ЦСКА, мне неинтересен российский футбол

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что он не смотрел матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА, а также отметил, что ему неинтересен отечественный футбол. Слова Кафельникова передает «РБ Спорт».

«Смотрел ли я матч «Спартак» — ЦСКА? Что мне, больше делать что ли нечего? Нет, конечно. Вообще не в курсе, что там происходило, вообще неинтересно. Мне неинтересно вообще наблюдать за российским футболом в целом», — заявил Кафельников.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в матче на 31-й минуте открыл футболист ЦСКА Милан Гаич. На 41-й минуте нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счет, забив дальним ударом в дальний угол ворот. На 61-й минуте Гаич оформил дубль и вывел ЦСКА вперед. В добавленное ко второму тайму время игрок «Спартака» Хесус Медина сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что ЦСКА наиграл на победу в ничейном матче со «Спартаком».