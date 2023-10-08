Тренер «Металлурга» Разин — журналисту: дайте мне 300 тысяч, и я все скажу

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о судействе после поражения от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Что хотел узнать у арбитра после просмотра второго гола «Салавата»? 300 тысяч дайте, я все скажу. Как, нет 300 тысяч? В «Спорт-Экспрессе» не платят? Другому журналисту вон, как писали, платят. Надо искать пути!» — сказал Разин.

Разин, будучи тренером «Северстали», неоднократно критиковал арбитров, за что платил крупные штрафы.

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась победой уфимской команды со счетом 6:2. Отметим, что «Металлург» сумел забросить свои шайбы в последние три минуты матча.

«Металлург» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, имея в активе 25 очков. «Салават Юлаев» занимает шестое место на Востоке, заработав 16 баллов.

Ранее сообщалось, что «Северсталь» забросила 10 шайб в матче регулярного чемпионата КХЛ.