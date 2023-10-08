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Камельзон заявил об «очередном срыве» теннисиста Медведева

Камельзон признался, что не удивлен поражению Медведева в третьем круге

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Aly Song/Reuters

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что расстроен ранним вылетом Даниила Медведева с турнира в Шанхае (Китай). Об этом он заявил «Чемпионату».

«Я не удивлен поражению Медведева, а только расстроен им. Третья ракетка мира не может так часто проигрывать на ранних стадиях турниров. У Медведева произошел очередной срыв. Такое допускается, но редко — а Даня уже год постоянно играет на грани. Компания Джокович, Федерер, Надаль никогда себе такого не позволяли. Очень сложно стать лидером тура, когда ты проигрываешь теннисистам за пределами топ-20», — сказал Камельзон.

8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Корда располагается на 26-м месте.

Ранее финалист Кубка Дэвиса ответил, сможет ли Медведев вновь стать первой ракеткой.

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