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Тренер «Интер Майами» высказался об уходе Месси

Тренер «Интер Майами» Мартино заявил, что не знает о возвращении Месси в «Барсу»

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал появившуюся информацию о том, что нападающий команды Лионель Месси отправится в аренду в свой бывший клуб — «Барселону». Его слова передает Daily Mail.

«Может, он поедет отдохнуть? Возможно, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего об этом не знаю», — сказал Мартино.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 13 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы. Его клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

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