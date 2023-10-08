Легенда «МЮ» Руни покинул свой тренерский пост в клубе из МЛС

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера американского «Ди-Си Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Мы благодарны ему за все, что он сделал для нашего клуба и для футбола в столице страны, сначала в качестве игрока и капитана «Ди Си Юнайтед», а совсем недавно в качестве нашего тренера», — сказал гендиректор клуба Джейсон Левин.

Под его руководством команда провела 53 матча, 14 раз одержала победу, 13 раз сыграла вничью и проиграла 26 игр. Команда после 34 туров МЛС расположилась на 20-м месте из 29-ти.

Руни возглавил американский клуб в 2022 году. До переезда в США он работал в английском «Дерби Канути» сначала в должности исполняющего обязанности главного тренера, а потом стал полноценно занимать пост наставника команды. В качестве игрока он выступал за «Ди Си Юнайтед» с 2018 по 2020 годы. Большую часть карьеры форвард провел в «МЮ» (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году.

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