Усман Нурмагомедов: хочу продолжить наследие Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов признался, что хотел бы в своей карьере не проиграть ни одного боя. Его слова приводит аккаунт промоушена в соцсетях.

«Я представлял этот бой у себя в голове. Спасибо Богу за всё! Я просто хочу быть лучшим. Дагестан, Россия, хочу сказать всем спасибо, кто за меня болеет, кто за меня переживает, это всё для нашей семьи. Я хочу продолжить наследие своего дяди (Абдулманапа Нурмагомедова) и представлять его именно в таком формате, не проигрывать ни одного раунда, ни один бой не проигрывать. Дай Бог, будем именно так работать!» — сказал Нурмагомедов.

8 октября Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом на турнире Bellator-300 единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в легком весе.

Усман остается непобежденным. В его активе 17 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года.

Ранее Нурмагомедов рассказал, за что отец избил его в детстве.