Россиянин Нурмагомедов защитил титул Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов одержал победу над представителем США Брентом Примусом на турнире Bellator 300, проведя таким образом успешную защиту чемпионского титула в легком весе.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Российский боец вышел в финал Гран-при.

Россиянин остается непобежденным, в его активе 18 боев в ММА, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Примус провел в своей карьере 16 поединков, а это поражение стало для него четвертым.

Усман Нурмагомедов — чемпион мира среди юниоров союза ММА 2017. Он — родной брат непобежденного чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship в легчайшем весе и бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова. Его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который завершил свою профессиональную карьеру осенью 2020 года после успешно проведенной защиты титула в бою против американца Джастина Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов рассказал, за что отец избил его в детстве.