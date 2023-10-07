Клуб НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским нападающим

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» забрал с драфта отказов российского нападающего Григория Денисенко. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Денисенко был выставлен на драфт отказов «Флоридой Пантерз». Контракт «Вегаса» и Денисенко рассчитан на два года. Хоккеист будет зарабатывать $775 тыс за сезон.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Денисенко принял участие в 18 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Большую часть прошлого сезона Денисенко провел в АХЛ в клубе «Шарлотт Чекерз», где забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи за 56 матчей.

Денисенко перешел во «Флориду» в сезоне-2020/2021. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, став лучшим бомбардиром турнира.

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