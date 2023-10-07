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Президент «Реала» заразился коронавирусом

Журналист Хосе Луис Санчес: президент «Реала» Перес заразился коронавирусом

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Juan Medina/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом. Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес в Twitter.

«Президент «Реала» не будет присутствовать на матче своей команды против «Осасуны» из-за болезни», — написал журналист.

76-летний Перес заразился коронавирусом второй раз. В феврале 2021 года его болезнь протекала бессимптомно.

Встреча между «Реалом» и «Осасуной» идет в эти минуты. Идет второй тайм. Счет 2:0 в пользу мадридской команды. На девятой минуте забил полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте Беллингем оформил дубль. В случае победы «Реал» поднимется на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем матче мадридский «Реал» встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В последнем матче «Реал» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче группового этапа этапа матча Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что звезда мадридского «Реала» недоволен положением в клубе.

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