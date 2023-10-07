Салихова: в прошлом сезоне ЦСКА принял от «Спартака» в дар серебряные медали

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что дерби между столичным ЦСКА и красно-белыми будет противостоянием двух разных команд, передает Metaratings.ru.

Салихова отметила, что в прошлом сезоне ЦСКА принял в дар от «Спартака» серебряные медали чемпионата России и выиграл национальный Кубок.

«Им можно спокойно строить новую команду. У «Спартака», наоборот, подгорает. Потому что было много сказано и обещано, потрачено с замахом на чемпионство», — добавила она.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка.

Ранее Салихова заявила, что Лука Каттани бы не довел «Спартак» до нынешнего положения.