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Российского футболиста признали лучшим игроком французского клуба с сентябре

Российский полузащитник Головин признан лучшим игроком «Монако» в сентябре

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Болельщики футбольного клуба «Монако» признали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в сентябре, сообщает клубная пресс-служба.

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов. На втором месте в голосовании расположился Такуми Минамино (11%), Тройку лучших замкнул Магнес Аклиуш (10%).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В команду, которая выступает в чемпионате Франции, Александр перешел из московского ЦСКА. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €28 млн. За национальную команду России Головин провел 46 матчей, в которых ему удалось забить пять голов.

Ранее стало известно, приедет ли Головин в сборную России.

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Футбол. Чемпионат Франции
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