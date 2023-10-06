Хабиб ответил на обвинения в допинге со стороны американского бойца

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях прокомментировал слова американского бойца Бобби Грина, который обвинил Хабиба и Ислама Махачева в употреблении допинга.

«Нет ничего страшного в том, что ты отдаешь должное чемпиону, без разницы, нравится тебе или нет. Но это не дано каждому, для этого нужны мозги и желательно не из соломы. Ислам, не даешь ты им покоя. Я 49 раз сдал тест на допинг за пять лет. У Ислама скоро будет 50 тестов. Кто-нибудь, передайте Бобби, то, что с ним сделал Ислам, это была чисто техника, наработанная годами», — написал Нурмагомедов.

Американец дрался с Махачевым в феврале 2022 года. Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом. Позже Грин заявил, что соперник употребляет допинг. По его словам, Махачев сам рассказывал, что ему давали витамины в школе. Грин считает, что это были стероиды.

Антидопинговое агентство США осенью 2022 года отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте, взятом 16 мая во внесоревновательный период. В связи с сотрудничеством с расследованием его отстранение было сокращено до полугода.

Ранее российский боец рассказал о переговорах с UFC.