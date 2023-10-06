Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американец обвинил Хабиба и Махачева в махинациях с допингом

Боец UFC Грин заявил, что Хабиб и Махачев обманывают допинг-контроль

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/islam_makhachev

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин в интервью YouTube-каналу Jaxxon podcast обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жульничестве.

«Как вы думаете почему UFC проводит поединки Махачева в Абу-Даби? Потому что роccияне жульничают. Нормально отношуcь к роccиянам, еcли в Роccии еcть мои фанаты, очень рад. Но я знаком c людьми, которые входят в мир ММА. Хабиб Нурмагомедов и Иcлам Махачев поcещают мечеть, там тренируютcя, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры USADA (Антидопинговое агентcтво CША — «Газета.Ru».). Это позволяет им делать вcе, что они хотят», — заявил боец.

Американец дрался с Махачевым в феврале 2022 года. Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом. Позже Грин заявил, что соперник употребляет допинг. По его словам, Махачев сам рассказывал, что ему давали витамины в школе. Грин считает, что это были стероиды.

Антидопинговое агентство США осенью 2022 года отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте, взятом 16 мая во внесоревновательный период. В связи с сотрудничеством с расследованием его отстранение было сокращено до полугода.

Ранее боец UFC пошутила про сгонку веса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий