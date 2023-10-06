Американец обвинил Хабиба и Махачева в махинациях с допингом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин в интервью YouTube-каналу Jaxxon podcast обвинил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жульничестве.

«Как вы думаете почему UFC проводит поединки Махачева в Абу-Даби? Потому что роccияне жульничают. Нормально отношуcь к роccиянам, еcли в Роccии еcть мои фанаты, очень рад. Но я знаком c людьми, которые входят в мир ММА. Хабиб Нурмагомедов и Иcлам Махачев поcещают мечеть, там тренируютcя, но туда не могут войти другие люди. Даже офицеры USADA (Антидопинговое агентcтво CША — «Газета.Ru».). Это позволяет им делать вcе, что они хотят», — заявил боец.

Американец дрался с Махачевым в феврале 2022 года. Поединок завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом. Позже Грин заявил, что соперник употребляет допинг. По его словам, Махачев сам рассказывал, что ему давали витамины в школе. Грин считает, что это были стероиды.

Антидопинговое агентство США осенью 2022 года отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте, взятом 16 мая во внесоревновательный период. В связи с сотрудничеством с расследованием его отстранение было сокращено до полугода.

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