Моуринью определился с новым местом работы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не станет продлевать соглашение с римским клубом и намерен возглавить национальную сборную. Об этом сообщает TodoFichajes.

Контракт португальца с «Ромой» истекает в июне 2024 года. По данным издания, среди национальных команд, которые могут воспользоваться услугами 60-летнего специалиста после ухода из Серии А, называются сборные Италии, Англии и Мексики. Также к Моуринью может обратиться сборная Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в прошлом году, а в сезоне-2022/23 дошла до финала Лиги Европы, где в серии послематчевых пенальти уступила «Севилье».

Также он ранее тренировал лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Реал», миланский «Интер» и «Порту». Моуринью по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА).

Ранее «Ювентус» отказался выплачивать Роналду задолженность по зарплате.