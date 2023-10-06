Экс-президент «Локомотива» рассказала, когда можно ждать Захаряна в основе «Реала Сосьедад»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что пока рано называть переход Арсена Захаряна из столичного «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» ошибкой, передает «РБ Спорт».

«Идет адаптация к команде. Погодите еще. Тренер хочет от него определенных результатов, пока он их не получил. Все протекает, я бы сказала, негладко. Но через месяц-два его можно ждать в основном составе», — сказала Смородская.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге три матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

Ранее в Испании заявили, что Захаряну будет тяжело в «Сосьедаде».