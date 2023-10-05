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Стала известна зарплата Ротенберга в СКА

Журналист Шевченко: зарплата Ротенберга в СКА составляет 50 млн рублей в год

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Спортивный журналист Алексей Шевченко на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» заявил, что зарплата главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга составляет 50 миллионов рублей.

«У Романа Ротенберга зарплата 50 с этого сезона. Он главный тренер с зарплатой 50. 50 миллионов? Да», – сказал Шевченко.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на этом посту Валерия Брагина.

В сезоне-2022/23 СКА добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА.

После 13 сыгранных матчей СКА занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе 12 очков. В последнем матче подопечные Ротенберга потерпели поражение от минского «Динамо» со счетом 2:4. 6 октября СКА на выезде проведет матч с московским ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ранее «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ.

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