Махачев перед реваншем с Оливейрой рассказал, что его мотивирует продолжать драться

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на YouTube-канале ESPN MMA рассказал о своей мотивации перед защитой титула против Чарльза Оливейры, в поединке с которым он и завоевал пояс.

«Почему я все еще мотивирован? Потому что у меня есть пояс, я смотрю на него и понимаю, что не хочу его потерять. Вот почему я собираюсь сохранить свой пояс. Я очень усердно тренируюсь, потому что знаю, что сейчас все смотрят на меня, все хотят завладеть этим поясом. Но я никому не собираюсь давать такого шанса», — сказал Махачев.

Махачев 22 октября 2022 года встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием и завоевал титул. Махачев и Оливейра проведут ответный поединок на турнире UFC 294 21 октября.

Оливейра свой последний бой провел в июне этого года против представителя Венгрии Бенеила Дариуша. Победу одержал бразильский боец. Всего на его счету 44 поединка в UFC, 34 из которых завершились его победой.

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