Французский фигурист выиграл турнир, исполнив запрещенный элемент

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на турнире в Шанхае (Китай) в произвольной программе исполнил запрещенный элемент — сальто.

Прыжки вокруг горизонтальной оси запрещены правилами фигурного катания. Тем не менее, француз выиграл соревнования, заработав 282,80 балла за две программы. Он обогнал занявшего второе место корейца Чха Джун Хвана почти на 28 баллов. Тройку лучших замкнул набравший 238,33 балла китаец Цзинь Боян.

Элемент сальто назад запретили в фигурном катании в 1976 году.

Российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Ранее Татьяна Тарасова назвала условие принятия нейтрального статуса российскими спортсменами.