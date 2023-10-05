Василий Уткин: к лихорадке «Спартака» уже все привыкли

Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале прокомментировал поражение «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:4 в матче чемпионата России.

«Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге. И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение «Спартака» в Самаре со счетом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто, — сказал Уткин.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После 10 проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» стал самым подешевевшим игроком РПЛ.