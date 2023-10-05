Олимпийская чемпионка назвала недопущенных до международных стартов спортсменов «бегающими тренерами»

Светлана Журова, знаменитая отечественная конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 на дистанции 500 метров, а ныне депутат Госдумы в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, что решение не пускать российских спортсменов на различные международные старты невольно поспособствует прогрессу молодежи, так как они могут тренироваться и соревноваться с элитными отечественными атлетами, обычно проводившими сезон за границей.

«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира. Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет – это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали. Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер». Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела. А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», — отметила Журова.

В данный момент ни один спортсмен в нейтральном статусе не квалифицировался на Зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее уже в январе-феврале следующего года.

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