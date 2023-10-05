Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийская чемпионка назвала недопущенных до международных стартов спортсменов «бегающими тренерами»

Олимпийская чемпионка Журова: взрослые спортсмены России передают опыт молодежи

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Светлана Журова, знаменитая отечественная конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 на дистанции 500 метров, а ныне депутат Госдумы в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, что решение не пускать российских спортсменов на различные международные старты невольно поспособствует прогрессу молодежи, так как они могут тренироваться и соревноваться с элитными отечественными атлетами, обычно проводившими сезон за границей.

«Для молодежи международные соревнования в разных видах спорта начинаются с определенного, везде разного возраста. Пока они не очень конкурентны, вряд ли кто-то из молодежи выступает в Кубке мира. Чтобы кто-то появился на взрослой международной арене в возрасте 16 лет – это скорее исключение. В нашем виде спорта, например, обычно спортсмены лет с 20 только начинали. Тут есть еще нюанс. Наши взрослые спортсмены, которым запретили участвовать в международных стартах, не закончили карьеры. Они остались здесь и передают опыт. У нас это называлось всегда «бегающий тренер». Раньше они постоянно были в разъездах из-за графика. Лучшие спортсмены уезжали с лучшими тренерами и всю зиму были за границей, молодежь их не видела. А сейчас из-за запрета молодежь тренируется рядом с ними. Так было и в Советском Союзе. А потом начался период, когда молодые спортсмены меня, например, совсем не видели. Сейчас же все иначе», — отметила Журова.

В данный момент ни один спортсмен в нейтральном статусе не квалифицировался на Зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее уже в январе-феврале следующего года.

Ранее Егор Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий